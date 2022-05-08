Повітряні Сили ЗСУ: 8 травня уражено 10 повітряних цілей російських окупантів

8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 «Орлан-10», один «Форпост», та три крилаті ракети. Ще два «Орлан-10» знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

— 7 БпЛА (ОТР);

— 3 крилаті ракети.