Повітряні Сили ЗСУ: 8 травня уражено 10 повітряних цілей російських окупантів
8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 «Орлан-10», один «Форпост», та три крилаті ракети. Ще два «Орлан-10» знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних Сил ЗСУ.
Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:
— 7 БпЛА (ОТР);
— 3 крилаті ракети.
Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках.
УК