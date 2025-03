Повітряні Сили ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на Херсонщині (відео)

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару та знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах, на ТОТ Херсонської області.

У результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі.

Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також представники інших складових Сил оборони, продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах окупантів, поки в нашій країні не настане справедливий мир.

Далі буде…

Слава Україні!

***

Successful strike!

On March, 21, 2025, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine struck and destroyed a combined company of crossing support of 205th Separate Guards Motor Rifle Brigade in Dnipryany, Kherson region.

This strike destroyed enemy watercraft, naval assets, and a utility room filled with technical assets, The destruction of their property prevents them from conducting operations against the units of the Ukraine’s Defense Forces operating in the area.

The pilots of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine and all Ukrainian Defense Forces will continue strikes against the units of the occupying forces until a just peace comes to our country.

To be continued,

Glory to Ukraine!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine