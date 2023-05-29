ППО ЗСУ знищила всі запущені Росією 11 ракет «Іскандер-М» та «Іскандер-К» – Залужний

Силами та засобами протиповітряної оборони усі російські цілі на Київщині знищено. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України В. Залужний.

Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України.

Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер».

Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

Разом – до перемоги!