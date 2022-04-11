Прес-служба полку «Азов» повідомляє що російські війська скинули в Маріуполі отруюючу речовину невідомого походження

Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Азову».

У постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.