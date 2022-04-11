Російські окупанти відкрито погрожують застосувати хімічну зброю в Маріуполі

Російські окупанти погрожують застосувати хімічну зброю проти українських захисників у Маріуполі. Нібито щоб не штурмувати укріплення на заводі «Азовсталь».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «РИА Новости».

За словами одного з ватажків бойовиків так званої «ДНР» Едуарда Басуріна, штурм укріплень на «Азовсталі» може призвести до великих втрат у лавах російських військ.

«Тому на даний момент треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи — в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ», — додав він.