Призначений росіянами «мер» Сєвєродонецька має 9 класів освіти

Призначений окупантами “мер” взагалі не розуміє, як керувати містом.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни призначили “очільника”, у якого 9 класів освіти. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що інфраструктуру в Сєвєродонецьку окупанти не відновлять, бо розбили її вщент.

Голова Луганщини закликав мешканців Сєвєродонецька виїжджати із окупованого міста.

Нагадаємо, російські загарбники поширюють фейки начебто вони контролюють половину Лисичанська на Луганщині й оточили місто. // LB.ua