Призначений росіянами «мер» Сєвєродонецька має 9 класів освіти

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Призначений окупантами “мер” взагалі не розуміє, як керувати містом.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни призначили “очільника”, у якого 9 класів освіти. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Призначений росіянами гауляйтер Сєвєродонецька має 9 класів освіти, - Гайдай

Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Він додав, що інфраструктуру в Сєвєродонецьку окупанти не відновлять, бо розбили її вщент.

Голова Луганщини закликав мешканців Сєвєродонецька виїжджати із окупованого міста.

Нагадаємо, російські загарбники поширюють фейки начебто вони контролюють половину Лисичанська на Луганщині й оточили місто. // LB.ua

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