Призначений росіянами «мер» Сєвєродонецька має 9 класів освіти
Призначений окупантами “мер” взагалі не розуміє, як керувати містом.
У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни призначили “очільника”, у якого 9 класів освіти. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він додав, що інфраструктуру в Сєвєродонецьку окупанти не відновлять, бо розбили її вщент.
Голова Луганщини закликав мешканців Сєвєродонецька виїжджати із окупованого міста.
Нагадаємо, російські загарбники поширюють фейки начебто вони контролюють половину Лисичанська на Луганщині й оточили місто. // LB.ua