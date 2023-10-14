11-річний хлопчик загинув, його мама та 6-річний брат поранені – наслідки російської атаки на село багатир, що на донеччині

Росія атакувала село з РСЗВ «Смерч». Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору.

На місці ударів працювала група «Білий янгол» Великоновосілківського напрямку.

Смертельні травми отримав хлопчик, якому два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями.

Пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.

Поліцейські обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші дивом вижили під руїнами власних домівок.

Воєнний злочин задокументовано. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 438 ККУ України (порушення законів та звичаїв війни).

Відділ комунікації поліції Донецької області