Прокуратура через суд змушує балансоутримувачів привести сховища у Києві у стан готовності

Задля забезпечення захисту життя та здоров’я мешканців столиці під час збройної агресії з боку російської федерації проти України органи прокуратури столиці звернулися до суду з позовними заявами про зобов’язання балансоутримувачів привести у стан готовності захисні споруди.

Так, законодавством на балансоутримувачів та власників захисних споруд цивільного захисту покладено обов’язок щодо утримання, контролю та здійснення технічного обслуговування цих споруд під час усього періоду їх використання.

Водночас під час перевірок стану утримання захисних споруд органами прокуратури спільно з органами ДСНС України встановлено, що низка сховищ у різних районах міста Києва не готові повноцінно виконувати свої функції. Споруди перебувають в аварійному стані і не можуть використовуватися для захисту працівників підприємств та пацієнтів медичних установ від засобів масового ураження.

Для забезпечення належного захисту життя та здоров’я людей, а також спонукання балансоутримувачів належно виконувати покладені на них обов’язки органами Київської міської прокуратури у жовтні 2022 року заявлено до окружного адміністративного суду міста Києва 8 позовів до суб’єктів господарювання та комунальних медичних закладів м. Києва з вимогою привести захисні споруди цивільного захисту у стан готовності до використання за призначенням.

Наразі триває подальша робота органів столичної прокуратури, спрямована на усунення порушень у сфері цивільного захисту.

Київська міська прокуратура