Путін доручив ввести російські війська на територію України
Президент Росії Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей, визнані напередодні Москвою незалежними «республіками».
Про це йдеться у відповідних указах президента РФ.
«Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору (про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу — ред.), названого в пункті 3 цього указу, здійснення збройними силами РФ на території ДНР функцій з підтримання миру», — йдеться в указі.
Аналогічне формулювання міститься в указі, який стосується тертиорії так званої «ЛНР».
Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання «незалежності» нелегітимних формувань «ДНР» і «ЛНР», які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це. // LB.ua