Путін доручив ввести російські війська на територію України

Президент Росії Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей, визнані напередодні Москвою незалежними «республіками».

Про це йдеться у відповідних указах президента РФ.

«Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору (про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу — ред.), названого в пункті 3 цього указу, здійснення збройними силами РФ на території ДНР функцій з підтримання миру», — йдеться в указі.