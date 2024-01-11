Рада повертає уряду законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації.

Про це заявив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в Telegram: “За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах”.

Арахамія розповів, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.

Були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби викликав багато дискусій.

За словами керівника фракції СН, нардепи розуміють запит військового командування і готові йти назустріч, але не всі норми можуть бути підтримані.

Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це було відкрито сказано військовому командуванню.

При цьому Арахамія стверджує, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

Передісторія:

25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби” №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.

Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.

8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

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УП