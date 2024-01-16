В Україні оновили іспит на отримання водійських прав: що потрібно знати перед складанням

В Україні оновили питання в іспиті на отримання водійських прав. Зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях тощо.

Що змінилося в іспитах

Для того, щоб скласти теоретичний іспит, не обов’язково йти на навчання в автошколу. Кожен охочий, хто готується стати водієм, може самостійно опанувати теорію та скласти тест.

Однак перед цим варто знати, що МВС оновило тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.

Нові тестові питання та варіанти відповідей можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Приклад запитань у теоретичному іспиті з ПДР (скриншот)

Як проходить теоретичний іспит

Іспит на теорію складається з 20 запитань. Кандидат має 20 хвилин для його розв’язання. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Питання розподіляються за таким принципом:

10 – про правила дорожнього руху

4 – з основ безпеки руху

4 – про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії

2 – про надання першої домедичної допомоги

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Проте наступну спробу можна здійснити не раніше ніж через 10 днів.

Якщо майбутні водії вирішили вчити теорію самостійно, тоді можуть скористатися онлайн-тренажером із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.