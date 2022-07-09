Рашисти передали знищеному їми Маріуполю «гумдопомогу» – пліснявий черствий хліб та лопати (фото)

Тульська гуманітарна допомога — дно дна російської допомоги, прокоментував радник мера Маріуполя.

У тимчасово окупований Маріуполь з Тульської області РФ передали «гуманітарну допомогу».

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Тульська гуманітарна допомога — дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає сарказму коментувати таку турботу про маріупольців», — зазначив він.

Він також опублікував фото цієї «гуманітарної допомоги».

Також до «гумдопомоги» додали листівки від путінської партії «Єдина Росія» з написом «Тульська область (Єдина Росія) Мешканцям Донбасу».

Як писав УНІАН, мешканці окупованого росіянами Маріуполя не мають доступу ані до питної води, ані до їжі. Немає також ліків та медичного обладнання.

Ціни на засоби гігієни в магазинах тимчасово окупованого Маріуполя у два-три рази вищі, ніж на підконтрольній території. Мешканці міста, у яких немає ані роботи, ані грошей, не можуть дозволити собі найнеобхідніше.

Гуманітарна допомога, яку роздають окупанти, — єдиний шлях отримати їжу в захопленому місті. Люди непритомніють в чергах за нею. Також загарбники пропонують місцевим жителям роботу «за їжу».

Також російські загарбники вже більше двох місяців блокують маріупольцям доступ до чистої питної води.

Нестача ліків та медичного обладнання призвале до того, що медицина в Маріуполі скотилася до Середньовіччя. Через незначні травми людям відрізають кінцівки. // УНІАН