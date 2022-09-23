Рашисти атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва
У п’ятницю вдень, 23 вересня, російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок події загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК “Південь” у Telegram.
“Одеса атакована дронами-камікадзе з моря”, – йдеться у повідомленні.
Військові повідомили, що два дрони зруйнували адміністративну будівлю у припортовій зоні. Наразі з пожежею борються рятувальні служби.
При цьому наголошується, що один безпілотник “Шахид-136” збитий над морем силами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали вибухи та постріли. Після чого в області оголосили на сполох.