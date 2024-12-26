Рашисти FPV-дроном атакували багатоповерхівку в м. Часів Яр – двоє цивільних загинули, ще двох травмовано

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова.

Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 60 і 64 років. Також травмовано двох 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.

Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури