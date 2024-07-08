Рашисти випустили понад 40 ракет по українських містах — Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній масований ракетний удар по Україні. Він закликав світ мобілізуватися, щоб покласти край російським ударам.

Про це президент написав у Телеграм-каналі.

За його словами, 8 липня росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

“Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку”, — зазначив Зеленський. // Суспільне