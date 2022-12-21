“Зона СВО” виявилась у Ростові. ЗМІ дізналися, куди насправді возили “відважного” Путіна

Розслідувачі з’ясували, що президент РФ Володимир Путін не відвідував окупованих територій України. Штаб російських військ, який він відвідав, знаходиться у Ростовській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство .

“Судячи з відео, яке опублікував офіційний телеграм-канал Кремля, Путін відвідував штаб військ Південного військового округу (ЮВО), який знаходиться в Ростові-на-Дону. Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер’єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з “Тому ж штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в “зоні проведення спецоперації”, – зазначають розслідувачі”.

Раніше ми писали, у Кремлі розповіли, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідував зону так званої “спеціальної військової операції”.

Нагадаємо, що така заява прозвучала після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області – одну із найгарячіших точок на даний момент.

Також нещодавно міністерство оборони Росії повідомляло, що Сергій Шойгу перевірив передові позиції російських підрозділів. Але виявилося, що міністр оборони був за 75 кілометрів від лінії фронту.