Рашисти здійснили пуски крилатих ракет з літаківТу-95МС по Україні

Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 – 07.00

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Повітряних Сил України.

Раніше повідомлялося, що в повітряному просторі Каспій-Волгодонського регіону знаходиться більше десятка бомбардувальників Ту-95МС.

Фіксуються запуски балістичних ракет з території окупованого Криму в напрямку Дніпра та Запоріжжя. В Дніпрі вже чули вибухи.

Раніше Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в районі аеродрому “Оленья” на півночі РФ фіксується активність стратегічної авіації.

Увечері 12 січня на околицях Києва було чути вибухи, в області працювали сили ППО.