РФ намагається маніпулювати почуттями рідних полонених українців: як не потрапити в пастку

Близьких полонених захисників спонукають їхати на територію ворожої держави.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили, що РФ намагається маніпулювати почуттями рідних і близьких українських полонених.

Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони, останнім часом збільшується кількість спроб з боку РФ використати родичів українських військовополонених з метою проведення дезінформаційних антиукраїнських спецоперацій.

“Такі дії з боку окупанта побудовані на використанні найглибших людських почуттів: любові до близьких і намаганні повернути їх додому. Близьких наших захисників спонукають їхати на територію ворожої держави, де вони стають легкою здобиччю пропагандистської машини та спецслужб країни-окупанта. Задля додаткового психологічного тиску ворог свідомо маніпулює умовами утримання українських полонених”, – розповіли у ГУР.

У Координаційному штабі наголосили, що такі дії з боку рідних і близьких полонених не сприяють процесу визволення, а навпаки – в багатьох випадках це ускладнює переговори та віддаляє дату звільнення.

“Інформація про самих полонених, їхніх побратимів та місце служби створюють реальну небезпеку як для самих людей, які потрапили в полон, так і для України в цілому. Пам’ятайте: близькі полоненого, які приїхали на територію ворога – ідеальний інструмент для шантажу самих полонених та проведення інформаційних операцій щодо України. Їхня справжня мета – руйнування єдності українців, дестабілізація політичної ситуації та підрив національної безпеки України”, – зазначили у штабі.

Куди звертатися рідним тих, хто потрапив в полон

Рідні полонених захисників можуть звернутися до штабу за допомогою за телефоном консультаційної лінії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

за телефоном +380954127424 (пн-пт з 10:00 до 16:00 години);

за адресою приймальні – м. Київ, вул. Спаська, 37;

за номером телефону приймальні +380444251209 (з 9:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю).

Крім того, українці можуть звернутися до:

Національного інформаційного бюро за телефонами 1648, +380442878165;

Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ +380676508332, +380980873601;

Національної поліції – +380894201866;

Міжнародного комітету Червоного Хреста – 0 800 300 155.

УНІАН