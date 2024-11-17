РФ застосувала близько 120 ракет і 90 дронів по Україні, знищено понад 140 повітряних цілей

Є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

Уранці 17 листопада Росія застосувала проти України близько 120 ракет різного типу та 90 ударних БпЛА. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні.

Про це пише президент Володимир Зеленський.

“Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема “шахеди”. Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: “циркони”, “іскандери”, “кинджали”. Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей”, — ідеться у повідомленні.

Президент наголошує, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. Відомо про пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків.

“У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення”, — додає Зеленський.

Президент висловив вдячність протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, авіації, мобільним вогневим групам, РЕБ. “Усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!”. // LB.ua