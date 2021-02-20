Російські найманці з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

Окупанти на Донбасі з мінометів обстріляли житлові будинки мирного населення селища Новгородське.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що другий день поспіль, збройні формування Російської Федерації ведуть прицільний обстріл українських позицій з мінометів 120-го калібру, грубо порушуючи раніше досягнуті домовленості. Лише за останню добу окупанти випустили в напрямку наших позицій близько 80 мін зазначеного калібру.

Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції, а й будинки місцевих мешканців. Зокрема, сьогодні близько 5 години ранку, внаслідок обстрілу населеного пункту Новгородське було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.

А вже за кілька годин противник здійснив обстріл українських позицій з артилерійських систем 122-го калібру неподалік Південного.

В ООС додали, що в соціальних мережах шириться проросійський контент, що такі дії російсько-окупаційних військ цілком виправдані, оскільки за їхніми даними, українські війська пішли у наступ.

“Офіційно повідомляємо, що підрозділи зі складу операції Об’єднаних сил ніяких наступальних дій не здійснюють, а відкривають вогонь у відповідь лише при безпосередній загрозі життю та здоров’ю наших військовослужбовців і неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Таким чином, російсько-пропагандистські канали вчергове умисно поширюють неправдиву інформацію, аби дискредитувати українських воїнів та уникнути відповідальності за скоєні злочини”, – наголосили в пресслужбі. // Буквы