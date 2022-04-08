Російські окупанти вивозять із Білорусі викрадені в Україні машини

Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, почали вивозити з Білорусі викрадені в Україні машини, також за крадені гривні вони скуповують золото.

Про це повідомляється у Телеграм-каналі білоруського журналіста Антона Мотолько.

“Спостереження показали, що найбільша кількість вкрадених в українців автомобілів була завезена до Білорусі – 4-5 квітня, вже після початку відступу військ ЗС РФ із території України. Більше того, нам відомо, що з України було вивезено навіть кілька вантажівок із логотипами української торгової марки “Гаврилівські курчата””.

Раніше у цьому каналі неодноразово писали, що на білоруських дорогах помічали цивільні автомобілі без номерних знаків та з позначками “V”.

Зазначається – якщо на початку війни можна було сказати, що це були особисті автомобілі російських солдатів, то вже за кілька тижнів стало очевидним, що серед них є крадені машини. // Діло