Російські окупанти на Херсонщині розстріляли евакуаційний автобус: загинули двоє людей

П’ятьох людей евакуювали до Кривого Рогу. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком.

У районі селища Довгове Херсонської області російські окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус, двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

“Сьогодні орки скоїли ще один воєнний злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло”, – написав він.

За словами Вілкула, п’ятьох цивільних – трьох чоловіків та двох жінок – вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Вони перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога. // УНІАН