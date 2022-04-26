Росіяни грабують маріупльські музеї, експонати везуть у Донецьк для оцінки
Після оцінювання найбільш значущі знахідки відправлять до РФ.
Росіяни продовжують грабувати маріупольські музеї.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, загарбники виносять архівний і культурний фонди закладів.
Повідомляють про намір усе вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання «відправити найбільш цінні експонати на експозицію до Росії», — зазначив Андрющенко.
Радник міського голови наголосив: «Росія — країна офіційного грабування».
Нагадуємо, до Донецька окупанти вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з Маріупольського музею медальєрного мистецтва.
Наразі задокументовано 242 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України. // LB.ua