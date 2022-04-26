Росіяни грабують маріупльські музеї, експонати везуть у Донецьк для оцінки

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Після оцінювання найбільш значущі знахідки відправлять до РФ.

Росіяни продовжують грабувати маріупольські музеї.

У Маріуполі росіяни грабують музеї, експонати везуть у Донецьк для оцінки, - Андрющенко

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники виносять архівний і культурний фонди закладів.

Повідомляють про намір усе вивезти в Донецьк, а потім після оцінювання «відправити найбільш цінні експонати на експозицію до Росії», — зазначив Андрющенко.

Радник міського голови наголосив: «Росія — країна офіційного грабування».

Нагадуємо, до Донецька окупанти вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з Маріупольського музею медальєрного мистецтва.

Наразі задокументовано 242 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України. // LB.ua

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