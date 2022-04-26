Росіяни грабують маріупльські музеї, експонати везуть у Донецьк для оцінки

Після оцінювання найбільш значущі знахідки відправлять до РФ.

Росіяни продовжують грабувати маріупольські музеї.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, загарбники виносять архівний і культурний фонди закладів.