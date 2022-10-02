Російські окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами С-300: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі
Зокрема, обстрілів зазнав Миколаїв та села Шевченківської, Воскресенської та Інгульської громад.
Унаслідок нічних обстрілів Миколаївщини загинуло двоє людей, ще семеро – дістали поранень.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні щодо ситуації в регіоні станом на 8:30.
Він нагадав, що вночі 2 жовтня ворог атакував Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п’ять з яких знищено українськими військовими.
Крім того, близько 3:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300.
Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків, внаслідок чого вони зазнали пошкоджень, а в одному з них виникла пожежа.
Також зафіксовано влучання біля території лікарні.
“Всього внаслідок обстрілу поранення дістали семеро осіб. Детальна інформація уточнюється”, – додав Кім.
Також вночі внаслідок ворожого обстрілу с. Шевченко Шевченківської громади загинуло двоє людей, частково зруйнувано житловий будинок.
За словами голови ОВА, минулої ночі вибухи пролунали й у с.Калинівка Воскресенської громади, обстрілів зазнали й околиці с.Новоолександрівка Інгульської громади. // УНІАНTweet