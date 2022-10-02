Російські окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами С-300: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі

Зокрема, обстрілів зазнав Миколаїв та села Шевченківської, Воскресенської та Інгульської громад.

Унаслідок нічних обстрілів Миколаївщини загинуло двоє людей, ще семеро – дістали поранень.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у зведенні щодо ситуації в регіоні станом на 8:30.

Він нагадав, що вночі 2 жовтня ворог атакував Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п’ять з яких знищено українськими військовими.

Крім того, близько 3:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300.

Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків, внаслідок чого вони зазнали пошкоджень, а в одному з них виникла пожежа.

Також зафіксовано влучання біля території лікарні.

“Всього внаслідок обстрілу поранення дістали семеро осіб. Детальна інформація уточнюється”, – додав Кім.

Також вночі внаслідок ворожого обстрілу с. Шевченко Шевченківської громади загинуло двоє людей, частково зруйнувано житловий будинок.

За словами голови ОВА, минулої ночі вибухи пролунали й у с.Калинівка Воскресенської громади, обстрілів зазнали й околиці с.Новоолександрівка Інгульської громади. // УНІАН