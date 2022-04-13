Російський окупант, який вдерся на нашу територію, досі не може оговтатись від шоку (аудіо)

Він ділиться зі своїм другом враженнями від війни

«Столько уже слегло, такие потери еб*утые… Жители нам не рады. В селе когда стояли – женщина вышла и просто начала обстреливать колону», – говорить він під час телефонної розмови, перехопленої СБУ.

«Везде на заборах надписи: «Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали», «Россия – захватчики», «Путин – ху*ло». Едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат», – розповідає окупант.

Він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях. Більше того – боїться навіть своїх товаришів по службі: «Никто из нас этим гордиться не будет… Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев».

«Мы ехали, лежит тело (прим: мирний українець) возле остановки… Видно, что мертвый человек… а сверху надпись «нех*й шастать»… я эту надпись вообще не забуду», – розповідає загарбник.

Ми також ніколи не забудемо звірства, які росіяни вчинили на нашій землі. І зробимо все, аби за кожне з них вони відповіли сповна.

Слава Україні!

#СБУ

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України