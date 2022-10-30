Російський комбат розповів про масове «крадівництво» в армії окупантів (аудіо)

Російські військовослужбовці крадуть навіть тепловізори і відправляють їх додому.

На Херсонщині в рядах окупантів процвітає злодійство. Вони крадуть предмети військового призначення, зокрема, тепловізори, і відправляють їх додому для подальшого продажу.

Про це розповів один з ворожих командирів батальйонів на Херсонщині. Перехоплення його розмови з іншим рашистом опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі.

“Якщо є можливість, бери нічник або “тепляк” (тепловізор — УНІАН) собі особисто, незалежно від особового складу навіть, свій особистий, бл*дь. Він пі* дець стане в нагоді”, — заявив комбат співрозмовнику.

Потім він повідомив, що бойові дії в основному розгортаються ближче до темної пори доби. Ось чому важливо мати тепловізор, який забезпечить огляд і можливість оцінити обстановку.

“І ніколи не давай його [тепловізор] солдату. Краще сам в бій. Тому що, бл*дь, все вони тільки про*бують, додому відсилають, бл*дь, це пі*дец. Тут стільки “тепляків” наліво пішло”, — продовжив командир батальйону.

Далі він розповів, що особисто ловив рашистів на крадіжці. І тепер, коли підлеглі просять нові тепловізори, комбат їх не дає. Він навіть відмовляється отримувати прилади для загону. Спорядження все одно розкрадуть, тому командир батальйону наказав особовому складу “слухати, раз не виходить утримати те, що дають”.

Інша інформація з останніх перехоплень

Днями ГУР опублікували розмову окупанта з рідними, в якій він поскаржився на командирів-алкоголіків і відсутність постачання. У рашистів немає води, тому вони п’ють з калюж.

Раніше в одному з перехоплень ворог розповів про огидне ставлення до поранених в армії РФ: “Мене зачепило трошки, чекаю евакуації. Сказали, тільки о п’ятій ранку приїдуть… В ногу трохи, голову зачепило осколками, в серце — в ребро потрапили. Заліпили і кинули тут. Сказали, о п’ятій ранку… Кинули тут під деревом. Таке ставлення скотське до поранених. Стане гірше, “Промедол” собі прострочений уколю тоді”.

Ще один росіянин повідав про просування ВСУ у Херсонській області. За словами окупанта, українські захисники поступово підходять до їхніх позицій, і втекти вже не вийде.

УНІАН