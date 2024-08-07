Понад 95% українських військовополонених зазнали тортур в Росії – місія ООН

Більше 95% українських військовополонених зазнали тортур в Російській Федерації, і це є воєнним злочином.

Про це в інтерв’ю для програми «Nieuwsuur» нідерландського телеканалу NOS заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, передає Укрінформ.

«Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б’ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широкопоширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином», – сказала вона.

Белл додала, що інформацію щодо українських військовополонених, коли вони не мають до них доступу, збирають під час розмов після їхнього повернення на Батьківщину.

Вона також відзначила, що ставлення до російських військовополонених в Україні відрізняється від того, з чим стикаються українські військовополонені у Росії.

«Українська влада надає нам безобмежений доступ до таборів та тимчасових в’язниць із військовополоненими. Хоча з початку вторгнення були деякі проблеми, проте за останні 1,5 року ми спостерігали умови утримання, які відповідають гуманітарному праву війни», – сказала Белл.

Як повідомлялося, український військовополонений Олександр Іщенко, який служив водієм у полку «Азов», помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону.