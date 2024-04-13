США терміново вивели військові кораблі на позиції для захисту Ізраїля та американських сил у регіоні — WSJ

США передислокували два есмінці, один із яких уже перебував у регіоні.

США терміново перекинули військові кораблі на позиції для захисту Ізраїлю та американських сил у регіоні, сподіваючись запобігти прямому нападу Ірану на Ізраїль, який може статися вже цими вихідними. Ці кроки США, які є частиною зусиль, спрямованих на уникнення ширшого конфлікту на Близькому Сході, були зроблені після попередження особи, знайомої з цим питанням, про час і місце потенційної іранської атаки, пише The Wall Street Journal.

Американські офіційні особи повідомили, що США передислокували два есмінці, один із яких уже перебував у регіоні, а інший був переспрямований туди, додавши, що принаймні на одному з кораблів встановлено систему протиракетної оборони Aegis. Крім того, високопоставлений американський чиновник зазначив, що Вашингтон просить Ізраїль ретельно зважити свою відповідь на будь-яку іранську атаку і не забувати, що вона може спровокувати подальшу ескалацію.

Нагадаємо, що Іран збирається відповісти на атаку Ізраіля по консульству в Сирії в результаті якої загинули кілька старших командирів Корпусу вартових Ісламської революції. Газета The Wall Street Journal повідомляла, що атака Ірану на Ізраїль відбудеться за допомогою сучасних ракет середньої дальності. Однак верховний лідер Ірану ще не ухвалив рішення. // Дзеркало тижня