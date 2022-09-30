Російський ракетний удар по колоні з цивільними у Запоріжжі: кількість загиблих зросла до 30

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів по гуманітарній колоні в Запоріжжі зросла до 30. Збільшилось також число поранених — 88.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує УНН.

“30 загиблих та 88 поранених внаслідок чергового воєнного злочину росії у Запоріжжі. Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка”, – зазначив Клименко.

Він додав, що втрати є і серед поліцейських.

Загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань, ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них – у тяжкому стані.

“Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок”, – наголосив Клименко.

Голова Національної поліції повідомив, що разом з міністром Денисом Монастирським відвідав поранених працівників поліції в лікарні.

“Подякували їм за службу”, – сказав він.

Зазначається, що на місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Очолює поліцейське документування начальник управління по організації розслідування злочинів скоєних під час військових конфліктів Головного слідчого управління Національної поліції України.

“Наразі відомо, що росіяни били по людям модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший. Відповідно, більша зона та сила ураження людей… російські армійці знали, що тут завжди чимало людей. Особливо вранці. І навмисно поцілили саме сюди. Це цілеспрямоване масове вбивство. Що б не заявляли у країні вбивць, ми міцно стоїмо на своїй землі. Тимчасово захоплені території повернемо. І не зупинимося, доки не покараємо всіх воєнних злочинців”, – йдеться в повідомленні.