Доцента фізмату судили за поширення у ворожих ресурсах інформації про розташування ЗСУ

Київський районний суд Харкова визнав місцевого жителя винним у поширенні в умовах воєнного етану інформації про розташування Збройних Сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 серпня.

11 травня травня 2022 року, перебуваючи за місцем проживання, чоловік опублікував на сторінці «Вконтакте» зображення карти місцевості у додатку «Google Maps» із координатами розташування військової техніки ЗСУ.

Картинка супроводжувалась текстовим поясненням: «Примерно 30-40 нациков разместились с тремя артиллерийскими пушками в моем районе… около здания патрульной полиции), ждите прилета. Видимо ситуация с разрушенными зданиями СБУ и полиции ничего не научила. Народ, кто живет в Киевском районе будьте осторожней и бдительней, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, прячьтесь в укрытиях, укропы тоже бьют по своим, а потом списывают на страну «агрессора» Россию».

Суд отримав угоду про визнання винуватості, яку учасники просили затвердити. З огляду на це громадянину призначили 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши з випробувальним строком 2 роки.

Про обвинуваченого відомо, що він є доцентом кафедри фізико-математичних наук Харківського політехнічного інституту.