Російський ракетний удар по Запоріжжю: рятувальні роботи завершено, загинуло п’ять людей

Ще п’ять травмовані.

Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані.

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня.

Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані. Надзвичайники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю.

Робота ускладнювалася постійними повітряним тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.

Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції.