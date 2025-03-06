Російський удар знищив 2,5 тис. посилок «Нової пошти» у Сумах: є загиблий

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Термінал «Нової пошти» у Сумах було знищено внаслідок прицільного влучання «шахедів».

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн, компанія вже зв’язується з клієнтами задля виплати компенсацій.

 

У «Новій пошті» попередили про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено та спалено відділення «Нової Пошти» Одеса-137. «На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено», – заявив співвласник компанії. За його словами, залишилися неушкодженими лише чотири посилки у поштоматі поруч

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків нічної атаки «шахедів» на Суми. Внаслідок удару загинула одна людина.

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