Російський удар знищив 2,5 тис. посилок «Нової пошти» у Сумах: є загиблий

Термінал «Нової пошти» у Сумах було знищено внаслідок прицільного влучання «шахедів».

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

«Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа», – йдеться у заяві.

2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн, компанія вже зв’язується з клієнтами задля виплати компенсацій.

У Сумах внаслідок прицільного влучання російських «шахедів»знищено термінал “Нової пошти”. Загинув співробітник компанії-підрядника pic.twitter.com/vaPl4e5CN1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2025

У «Новій пошті» попередили про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено та спалено відділення «Нової Пошти» Одеса-137. «На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено», – заявив співвласник компанії. За його словами, залишилися неушкодженими лише чотири посилки у поштоматі поруч

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків нічної атаки «шахедів» на Суми. Внаслідок удару загинула одна людина.