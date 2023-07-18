Росія атакує південь України ударними дронами, в Одесі та Миколаєві вибухи

В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях — загроза застосування російськими загарбниками ударних БпЛА з Чорного моря. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, зазначивши що це комбінована атака!

У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – загроза застосування балістичного озброєння. Росія атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека — голова Одеської ОВА Олег Кіпер. В Одесі було чутно вибухи, працювала ППО.

У Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв, повідомили в ОК “Південь”. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім повідомили про досить серйозну пожежу в місті в результаті вибухів.