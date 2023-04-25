Росія обстріляла музей в Купʼянську. Загинула людина, ще 10 поранені

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Російська армія вранці вівторка обстріляла Купʼянськ. Влучили в будівлю музею.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram. Згодом він додав, що росіяни били з С-300.

“Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп’янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами”, – повідомив він. Синєгубов додав, що імовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою.

За оновленими даними в Telegram президента Володимира Зеленського, загинула працівниця музею.

“Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби”, – написав він.