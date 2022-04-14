Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань

Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України.

Зокрема угруповання російських військ “Центр”, яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва.

Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України