Росія погрожує Японії через допомогу Україні
«Москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване стосовно Росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії», – Настасьїн.
Заступник офіційного представника МЗС РФ Андрій Настасьїн заявив, що Росія вживатиме контрзаходів проти Японії, якщо Україна отримає японські ракети-перехоплювачі PAC-3 до ЗРК Patriot. Про це повідомляє NHK.
Представник МЗС додав, що РФ вживатиме найрішучіших заходів у разі отримання Україною ракет-перехоплювачів PAC-3.Tweet