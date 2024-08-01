Росія погрожує Японії через допомогу Україні

«Москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване стосовно Росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії», – Настасьїн.

Заступник офіційного представника МЗС РФ Андрій Настасьїн заявив, що Росія вживатиме контрзаходів проти Японії, якщо Україна отримає японські ракети-перехоплювачі PAC-3 до ЗРК Patriot. Про це повідомляє NHK.

«Москва буде розглядати Токіо як вороже налаштоване стосовно Росії, якщо японські ракети будуть передані українській армії», – зазначив Настасьїн.

Ракети PAC-3 – оборонна зброя, призначена для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, якими Росія обстрілює Україні.

Представник МЗС додав, що РФ вживатиме найрішучіших заходів у разі отримання Україною ракет-перехоплювачів PAC-3.