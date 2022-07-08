Росія скоїла 417 воєнних злочинів проти культурної спадщини України
Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало 417 епізодів воєнних злочинів росії проти української культурної спадщини.
Як передає Укрінформ, про це МКІП повідомляє у Фейсбуці.
“Станом на 8 липня МКІП зафіксувало 417 епізодів воєнних злочинів проти української культурної спадщини”, — ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що інформація про воєнні злочини проти української культурної спадщини продовжує надходити. Фахівці МКІП перевіряють і систематизують отримані дані та оприлюднюють їх на сайті culturecrimes.mkip.gov.ua.
У міністерстві нагадують, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року. І закликають небайдужих громадян долучитися до процесу документування, але при цьому просять пам’ятати про особисту безпеку.