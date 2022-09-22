Росія в одному бою втратила три спецтанки, просто ЗСУ діяли не за правилами танкового біатлону

Росія в одному бою втратила два спеціальні танки для танкового біатлону, один дістався ЗСУ. Проєкт по підрахунку втрат Ukraine Weapons Tracker з’ясував, що Росія у бою біля села Богородичне втратила три танки, розроблені спеціально для танкового біатлону.

ЗСУ взяли під контроль село Богородичне на Донеччині 12 вересня. Проект уточнює, що два «вкрай рідкісні» танки T-72B3 зразка 2014 року були знищені, один дістався українським військовим.

“Цю модифікацію можна відрізнити від звичайних танків Т-72Б3 за наявності панорамного командирського прицілу ПК-ПАН”, – уточнили дослідники.