Росія вже каже, що не хотіла повалити владу в Україні

До завдань війни не входило повалення чинної влади в Україні, запевняють у російському МЗС.

Джерело: Захарова під час брифінгу, яку цитує «Інтерфакс»

Пряма мова Захарової: «В її завдання не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади.

Вона не спрямована проти мирного населення».

Чому це важливо: Нелояльність української влади до російських окупантів та відмова від здачі Донбасу – одна з причин нападу Кремля.

Президент країни-агресора Володимир Путін називає керівництво України «зграєю наркоманів та неонацистів», а війну – «денацифікацією».

Через кілька днів війни Росія, бачачи, що не досягає успіху, почала змінювати і зменшувати свої вимоги.

7 березня у Кремлі запевняли, що закінчують демілітаризацію України. Про «денацифікацію» вже не згадували.