У Бердянську окупанти призначили заступником «мера» двірника, який… розмовляє з камінням

У захопленому російськими окупантами Бердянську заступником мера-колаборанта призначили двірника.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Запорізької ОВА.

«В Бердянську окупанти та колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків. Стало відомо, що так званий мер курортного міста Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Самойленка Микиту Івановича, уродженця Бердянську», — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, до «призначення» Самойленко працював двірником в КП «БердянськЕкоТранс». Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з камінням. Відразу після вторгнення ворога чоловік добровільно перейшов на сторону окупаційних військ та погодився співпрацювати з ними.

Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі відомо, що він за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам’ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та фарбує бордюри.