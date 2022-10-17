Росія з моря завдала ракетного удару по Одещині

Є влучання в об’єкт інфраструктури.

Росія завдала ракетного удару по Одеській області. В результаті атаки постраждав об’єкт інфраструктури.

Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

“Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області”, – йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без людських втрат.

Нагадаємо, 14 жовтня сили протиповітряної оборони знищили ракету окупантів “Калібр” над Одещиною. // LB.ua