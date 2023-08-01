Після ударів HIMARS по скупченням окупантів острові Джарилгач загарбники заборонили в Скадовську говорити про свої втрати

Після нещодавніх прильотів високомобільних артилерійських ракетних систем M142 HIMARS по ворожих підрозділах на острові Джарилгач на Херсонщині російські окупанти привезли до Скадовської центральної міської лікарні біля 65 своїх поранених військових. Частина з них успішно померла на операційних столах. Тим часом загарбники суворо заборонили місцевим говорити про кількість своїх загиблих і поранених та приступили до чергової ротації російських лікарів-«вахтовиків».

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Центр журналістських розслідувань.

За інформацією ЦЖР, після нещодавніх ударів HIMARS по позиціях російських окупантів на острові Джарилгач до Скадовської центральної міської лікарні привезли біля 65 поранених військових РФ. Частина з них померла в операційних, а ще деяких із них вдалося ліквідувати на самому острові.

Говорити про втрати серед окупаційних військ місцевим суворо заборонили. Тим, хто не виконає цей наказ погрожують розправою. Причому, росіяни погрожують терором навіть членам родин «порушників».

У лікарні Скадовська окупанти приступили до ротації своїх лікарів, які приїхали сюди працювати вахтовим методом з російської Кабардино-Балкарії. Саме представники цієї республіки, фактично, керують окупаційною адміністрацією Скадовська – зокрема, Залім Кашіроков.

Тим часом у Скадовському та Херсонському районах триває ротація самих окупаційних військ РФ. Більш «досвідчених» відправили воювати до Запорізької області. На місцевих блокпостах зараз переважно стоять 18-20-річні російські військові, а до Олешок завезли велику кількість зеків, які переважно грабують цивільних – розповіли ЦЖР мешканці тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини.

Як повідомляв ЦЖР, Скадовська центральна міська лікарня продовжує працювати настільки, наскільки це можливо. Після закриття загарбниками лікарень у Каховці, Новій Каховці і Олешках, саме до Скадовська змушені їздити за медичною допомогою хворі з цих міст і районів.