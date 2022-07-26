​Українська розвідка має інформацію про розміщення ППО ворога, - командування Повітряних сил ЗСУ

ЗСУ вже протидіють їх застосуванню.

Українська розвідка має фактичну інформацію про географічн місцезнаходження на окупованих територіях усієї лінійки ракет “Бук”: “Бук-М1”, “М2”, “Тор”, “Панцир”, С-300, С-400. Сили Повітряних сил ЗСУ вже протидіють їх застосуванню.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

“На жаль, окупанти мають багато засобів. Це вся лінійка ракет «Бук». Це «Бук-М1», «М2», «Тор», «Панцир», С-300, С-400. Вже на окупованих територіях”, – сказав він.

“Ми володіємо усією інформацією. Де знаходяться ці комплекси. У нас працює розвідка. Та робимо певні кроки щодо протидії”, – додав Ігнат.

Він нагадав, що окупанти використовують ракети С-300 проти наземних об’єктів з живою силою. Хоча самі ці види ракет розраховані на ураження літаків через велику кількість частин, що розривають фюзеляж та не бронебійні сплави.

“Таким чином вони тероризують нас, б’ють по мирному населенню, по стадіону, житловим кварталам”, – наголосив речник командування.

Нагадаємо, з загальної кількості ударів російських загарбників лише 30% припадають на військові об’єкти, решта 70% свідомо завдається по мирних містах. // LB.ua