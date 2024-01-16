Росія завдала удару по Харкову: є постраждалі

Увечері 16 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Росія завдала удару двома ракетами – попередньо це були С-300.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Відомо про пошкодження цивільної житлової інфраструктури та чотирьох постраждалих.

«На цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан – легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань», – написав Синєгубов.

За даними Терехова, росіяни цілили по центру Харкова. На місце інциденту вже прамують необхідні служби.

«Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених», – написав Терехов. // Главком