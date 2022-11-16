У ракетному інциденті в Польщі у будь-якому разі винна Росія, – Сунак

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак звинуватив “жорстоку та безжальну” війну Володимира Путіна в дестабілізації світової економіки. Він закликав союзників до НАТО дочекатися результатів “повного розслідування обставин вчорашнього падіння ракети в Польщі”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сунак підкреслив, що війна торкнулася всіх у світі через її економічні наслідки.

“Нам усім має бути ясно, нічого цього не сталося б, якби не вторгнення Росії в Україну. Така жорстока і безжальна реальність путінської війни. Поки це триває, воно становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки це триває, це продовжуватиме руйнувати світову економіку”, – сказав він.

Виступаючи на прес-конференції в кулуарах саміту G20 на Балі, Сунак розкритикував Росію за обстріл ракетами України якраз у той момент, коли G20 зібралася для пошуку вирішення питань війни.

Посли країн НАТО проводять екстрену нараду в середу, щоб обговорити вибух на зерносушарці у східній Польщі, що стався у вівторок, недалеко від кордону з Україною, який стався, коли Росія випустила десятки ракет по містах по всій Україні.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що ракета впала на Пшеводів, село приблизно за 6 км від кордону з Україною. Двоє жертв були чоловіками, які знаходилися поряд із майданчиком для зважування зерна.

Джерело Reuters в НАТО повідомило, що президент США Джо Байден проінформував альянс про те, що ракета, яка впала в Польщу і вбила двох людей, була українською ракетою ППО.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії та його канадський колега Джастін Трюдо розмовляли з президентом України Володимиром Зеленським і заявили за підсумками розмови, що “хоч би яким буде результат цього розслідування (вибуху в Польщі, – ред.), вторгнення Путіна в Україну прямо винне в продовженні насильстві”.