Росіяни нібито вже використовують іранські безпілотники проти України

Росія підписала контракт з Іраном на закупівлю 1000 безпілотників після того, як Іран передав кілька екземплярів БПЛА і тренажер, на якому тренувалися російські військові. Про це пише журналіст-розслідувач, експерт із глобальних джихадистських рухів, член Консультативної ради BİLGESAM Мете Сохтаоглу у своєму Твіттері.

Він зазначає, має інформацію про те, що росіяни нібито успішно використали перші безпілотники в Україні. Раніше CNN повідомляло про те, що останні кілька тижнів росіяни вчились керувати іранськими дронами безпосередньо в Ірані, а США попереджали Тегеран про нові санкції, якщо він постачатиме свої ударні безпілотники російській армії.