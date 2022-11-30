Росіяни обстріляли лікарню на Сумщині, загинув підліток (фото)

Снаряд влучив у другий поверх.

Вранці середи російська армія обстріляла лікарню в Білопіллі Сумської області. Загинув 15 річний підліток, який у момент обстрілу був на вулиці.

Зафіксовано 20 “прильотів” із САУ. Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Телеграм.

“Російські снаряди вибухали на території місцевої лікарні саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів”, – написав він.

Пряме потрапляння було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна.

Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Зараз тут працюють рятувальники – розбирають завали.