Росіяни призупинили бої в Харківській області та частково виводять підрозділи, – ЗСУ
Російські війська призупинили свої бойові дії в Харківській області. Крім того, окупанти через великі втрати змушені виводити свої підрозділи на доукомплектування.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
“Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність. Сили оборони надійно там тримали оборону та досить вдало розбили ворога. Тому ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні”, – сказав речник ОСУВ “Хортиця”.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у травні росіяни розпочали наступальні дії в Харківській області. Окупанти планували захопити Вовчанськ та просунутися до Харкова з боку Липців. Проте російський план провалився.
Проте найбільша активність ворога, за даними Генштабу ЗСУ, спостерігається на іншому напрямку – Покровському. Лише за сьогодні російські війська понад 20 разів атакували позиції українських воїнів там.