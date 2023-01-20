Росіяни вдарили по Краматорську. Одна з ракет впала біля дитячого садка (фото)

Російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Про це міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив у соціальній мережі Facebook.

“Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки”, – повідомив Гончаренко.

Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що ворожа ракета впала поблизу дитсадка. “Наслідки удару встановлюємо”, – написав він.

“Ранок у Краматорську розпочався дуже гучно. Рашисти завдали ракетного удару, причому ракет було щонайменше дві, зараз повідомляється, що був і третій удар, з’ясовують, де вона впала. Ракета утворила вирву біля дитячого садочка. Зазначу, що цей садок діючий – до війни, до 24 лютого тут було 325 дітлахів. Знаходиться цей садочок в дуже щільній житловій забудові”, – розказала радниця голови Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі національного телемарафону.

За її словами, під час цього ракетного удару ніхто не постраждав, комунальні служби вже наводять лад на місці події.

“Цей дитячий садочок фактично законсервований, у нас на території Донецької області школи та дитячі садочки зараз не працюють, діти знаходяться на дистанційному навчанні”, – зазначила Ігнатченко. // УНІАН

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