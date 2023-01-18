Росіяни закрили виїзд з окупованого Мелітополя, місцеві жителі зникають після депортації

Єдиний виїзд з Мелітополя – через Василівку в сторону Запоріжжя – закрили з 15 грудня.

Російські окупанти так й не відкрили виїзд із тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують – безслідно зникають у Василівці.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Михайло Федоров.

За його словами, ще 15 грудня росіяни закрили єдиний виїзд з Мелітополя – через Василівку в сторону Запоріжжя. Тоді ж вони заявили про “новорічні” канікули, які триватимуть до 15 січня. Однак, вже минув місяць, виїзд досі закрито.

“Натомість рашисти зробили жест небаченої щедрості: дозволили дітям, жінкам і людям похилого віку проходити 10 км “дороги життя” пішки. Але і тут є нюанси. Українці, депортовані рашистами з окупації в бік Запоріжжя, безслідно зникають”, – зазначив Федоров.

Він також розповів, що окупанти виганяють депортованих містян із домівок без речей і змушують діставатися “сірої зони” пішки, а у своїх ЗМІ – розповідають про депортацію “диверсантів”.

“Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона. Куди насправді відправляють українців залишається невідомим”, – пише Федоров.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що окупанти за гроші спонукають жителів Мелітополя робити анонімні доноси.

Щоби втертися в довіру до місцевого населення, росіяни використовують у місті українську символіку – переодягнені окупанти вишукують учасників спротиву.

Мелітополь перебуває під контролем російських загарбників від 25 лютого. // LB.ua